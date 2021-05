Bijverdienende gepensioneerden krijgen geld terug van fiscus

Bijverdienen en er toch netto minder aan overhouden. Dat overkwam jarenlang heel wat gepensioneerden met een bescheiden pensioen, van 15.000 tot zo’n 16.500 euro per jaar. De vorige minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) had het probleem in 2019 al opgelost, maar nu zullen de gedupeerden ook de belastingen terugkrijgen die ze te veel betaald hebben tot inkomstenjaar 2015.

De aanleiding is een arrest van het Grondwettelijk Hof van 11 februari. Een man in Luik bleef na zijn pensioen zetelen in een gemeentelijke adviescommissie. Daarvoor kreeg hij in 2015 voor een heel jaar een vergoeding van 62,5 euro, waardoor de belastingvrijstelling op zijn bescheiden pensioen wegviel en zijn belastingfactuur met zo’n 500 euro toenam.

Na vragen van N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt had minister Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) eerder deze maand duidelijk gemaakt dat de fiscus zal overgaan tot een spontane terugbetaling. De bijverdienstes in kwestie hoeven niet uit arbeid te komen, het kan bijvoorbeeld ook een kleine huurinkomst zijn.