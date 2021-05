Extra lening voor ondernemingen die heropenen

Horeca en andere ondernemingen die weer opengaan, kunnen bij de Vlaamse Regering een “heropstartlening” aanvragen.

Horecazaken die extra producten moeten inslaan, winkels die een nieuwe collectie moeten aankopen of eventbedrijven die extra materialen nodig hebben. Veel ondernemingen die de komende weken weer volledig opengaan, hebben nood aan extra centen om die doorstart te kunnen maken. Voor hen heeft de Vlaamse minister van Economie, Hilde Crevits (CD&V), een heropstartlening in het leven geroepen. Die kan vanaf vandaag worden aangevraagd. Het gaat om minstens 10.000 en maximaal 750.000 euro, aan een rente van 1 procent en een looptijd van twee of drie jaar. De ondernemers moeten telkens wel een deel eigen kapitaal inbrengen.

Uit gegevens van Vlaamse overheid blijkt dat één op de vier ondernemingen extra kapitaal of krediet nodig heeft voor die volledige heropening. In de horeca zou dat zelfs de helft van de ondernemers zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat het om gezonde bedrijven gaat. Ondernemingen met betalingsachterstand of andere financiële problemen komen niet in aanmerking.

Nog tot 1 augustus kan de heropstartlening worden aangevraagd.