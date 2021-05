Vuilniszakken 40 procent duurder in acht jaar tijd

De voorbije jaren zijn de zakken voor restafval een pak duurder geworden. Dat blijkt uit berekeningen van PVDA. “Maar wie goed sorteert, ziet de totale kost niet stijgen”, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Dat er veel meer materialen in de blauwe PMD-zak mogen, is niet de enige verandering in ons dagelijkse afvalbeheer. Veel gemeenten hebben die uitbreiding aangegrepen om de zakken voor restafval duurder te maken. Oppositiepartij PVDA heeft bij de 19 afvalintercommunales de prijzen opgevraagd en vergeleken met twee jaar geleden. Daaruit blijkt dat de gemiddelde prijs de voorbije twee jaar met 16 procent is gestegen. Een zak van zestig liter kost vandaag gemiddeld 1,88 euro, tegenover 1,62 euro in 2019. Nog verder terug in de tijd is de stijging nog groter. In 2013 kostte een zak nog 1,32 euro, wat veertig procent minder is dan vandaag. “Zelfs mensen die keihard hun best doen om goed te sorteren, betalen zo steeds meer voor hun afval”, zegt Vlaams Parlementslid Kim De Witte (PVDA).

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bevestigt dat veel gemeenten de uitbreiding van de PMD-zak hebben aangegrepen om die tarieven te verhogen. “Aangezien de blauwe zak veel goedkoper is, zal de totale kost niet of nauwelijks stijgen voor mensen die goed sorteren”, zegt woordvoerster Nathalie Debast.