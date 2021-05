Jupiler brengt het EK voetbal naar je tuin

Omdat ze hun eventmateriaal dezer dagen amper kunnen gebruiken, verhuurt InBev ‘feestpakketten’ voor wie in zijn tuin met vrienden naar het EK-voetbal wil kijken.

“De sfeer die er normaal is op pleinen of in zalen, brengen we naar de tuin”, zegt Ken Van Assche, Head of Events bij InBev. “Voor 399 euro leveren we de tapinstallatie met toog, tafeltjes, een vat bier van 30 liter, frisdranken, chips, vlaggen en allerhande gadgets zoals ook truitjes. Er zitten ook verlengkabels, een lange hdmi-kabel en een geluidsinstallatie bij zodat je met je eigen tv ambiance kan creëren.”

Wat mag je achteraf houden van alle materiaal? “De gadgets en de glazen van de Rode Duivels, de rest komen we de dag na de match ophalen.” Wie de perfect getapte pint wil, kan nog een barman inhuren tegen 30 euro per uur. En wie meent met 30 liter – of 120 pintjes – te weinig te hebben, kan extra bier bestellen. “We hebben voor elke match van de Belgen 25 pakketten voorzien. Slaat het aan, dan breiden we uit en kunnen we er ook een blijver van maken voor volgende toernooien.” Bestellen kan via jupilershop.be.