Psychiatrisch Universitair Centrum KU Leuven maakt jongerenafdelingen volledig rookvrij

Brussel / Leuven - Roken is op de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) van de KU Leuven voortaan helemaal uit den boze. Dat meldt de zorginstelling. Tot nu toe konden opgenomen jongeren, personeel en bezoekers nog in rookhoeken op de campussen terecht, maar die verdwijnen.

“Zien roken, doet roken en jong geleerd is oud gedaan”, luidt het. Daarom wil het UPC KU Leuven meewerken aan een rookvrije generatie. “Door de intense manier van samenleven in de K-dienst (kinderpsychiatrie, red.) in een kwetsbare episode, is er een verhoogde kans dat jongeren tijdens hun verblijf rookgedrag van andere jongeren of volwassenen overnemen. Om kinderen en jongeren niet in de verleiding te brengen, maakt de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie ook de omgeving van al zijn afdelingen rookvrij.”

20 levensjaren inboeten

Een psychiatrische aandoening kan leiden tot een minder gezonde levensstijl. “Patiënten met een psychische kwetsbaarheid bewegen minder, eten ongezonder en zijn vaker roker. Dat zorgt ervoor dat ze gemiddeld 20 jaar aan kwalitatieve levensjaren inboeten”, klinkt het.

In het UPC worden 130 kinderen en jongeren opgevangen, ongeveer de helft jonger dan 15. Tot nu toe mochten jongeren ouder dan 15 jaar af en toe roken als ze daar toestemming voor hadden van ouders of voogd. Op de terrassen was daar een rookplek voor. Personeel en bezoekers konden terecht in rookzones in de nabijheid van de opnameafdelingen. Dat stopt nu. Het ziekenhuis voorziet wel in rookstopbegeleiding en met elke jongere die het er moeilijk mee heeft, zal gezocht worden naar gezondere manieren om aan stressreductie te doen, luidt het. In een overgangsfase zullen in zeldzame gevallen nicotinepatches worden gebruikt.