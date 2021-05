Man randt 11-jarige jongen aan in leegstaand fabriekspand aan Sportpaleis

Antwerpen / Deurne - Politie en parket zijn op zoek naar een man die op 27 februari een 11-jarige jongen heeft aangerand in een leegstaand fabriekspand in de buurt van het Sportpaleis. In het VTM-opsporingsprogramma Faroek werden zondagavond beelden van de dader verspreid.

De feiten spelen zich af op 27 februari rond 13 uur ’s middags in de Tweemontstraat in Deurne. De man had aan de jongen gevraagd om hem de weg te wijzen naar een park in de buurt. Met de fiets aan de hand en de jongen achter hem wandelt hij op de terreinen van een oude fabriek.

In het verlaten pand randt de man de jongen aan. De jongen kan het op een lopen zetten als de man even gaat plassen. Hij gaat naar het huis van een vriendje en vertelt daar meteen wat er gebeurd is. De man verlaat al fietsend het fabrieksterrein en spoorloos verdwijnt.

Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man voor de feiten al in de buurt rondhing. Hij is om 12.30 uur te zien op bewakingsbeelden in de Albert Bevernagelei. Mogelijk was hij aan een buurtwinkel aan het bedelen, want op beelden is te zien hoe enkele klanten hem iets toesteken. De politie wil hen graag spreken als getuige.

De man heeft donker haar en een stoppelbaard. Hij is slank gebouwd en droeg op 27 februari een donkerblauwe jas met een kap en een afgewassen jeansbroek. Hij reed met een donkerkleurige herenfiets.

Wie tips heeft, kan terecht op het gratis politienummer 0800/30.300 of via e-mail op opsporingen@police.belgium.eu

Foto: Faroek

