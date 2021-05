Théo Hayez al twee jaar vermist in Australische Byron Bay: “Blijven hopen op antwoorden”

Twee jaar al leeft de familie van Théo Hayez met de vraag wat er met hem gebeurd is, sinds de Brusselaar op 31 mei 2019 als achttienjarige verdween aan de Australische kust, in Byron Bay. Vandaag wordt in dat hippe stadje een wake gehouden voor de jonge Belg, terwijl zijn ouders in België blijven hopen op een doorbraak.

Théo’s vader Laurent Hayez vertelt aan de lokale Australische krant Echo dat geen dag voorbijgaat zonder dat zijn familie aan hem denkt. Maar ook anderen zijn hem niet vergeten. “We blijven welgemeende steunbetuigingen krijgen uit Byron Bay, Australië, België en de rest van de wereld. Die berichten betekenen zo veel voor ons en geven ons de kracht om door te gaan.”

Laurent Hayez (midden) op een persconferentie kort na de verdwijning van zijn zoon, bijgestaan door Théo’s peter en nicht, die in Australië wonen. Foto: EPA-EFE

Théo Hayez verdween op 31 mei 2019 in mysterieuze omstandigheden na een avondje uit in Byron Bay, op het einde van zijn trektocht door Australië. Na tal van zoekacties, die alleen Théo’s pet in een natuurgebied naast het strand als tastbaar spoor opleverden, besloot de politie vrij snel dat de jongeman waarschijnlijk verongelukte aan de kliffen rond de vuurtoren. Daar werden zijn laatste gsm-signalen opgevangen. Al riep die conclusie voor zijn familie meer vragen dan antwoorden op. Intussen is de zaak overgedragen aan de NSW Coroner, een onderzoeksrechter, die eind november een rapport zou voorstellen.

“De laatste keer dat we met het team van de coroner spraken, waren we gerustgesteld toen we zagen hoe serieus ze met hun werk omgaan: de onderzoeken verifiëren die de politie uitvoerde”, zegt Laurent Hayez aan Echo. Hij hoopt dat hij naar Australië zal kunnen afreizen om de hoorzitting van de coroner bij te wonen. “Ik zal blij zijn om mijn Australische familie en de ongelofelijke gemeenschap in Byron Bay te zien, en vooral: ik hoop dat antwoorden gevonden zullen worden op onze vele resterende vragen.”

Enkele familieleden die in Australië wonen en lokale vrijwilligers proberen intussen Théo in de gedachten van de Australiërs te houden. Met een samenkomst en zandtekening in Byron Bay, exact twee jaar na zijn verdwijning, en met een kader voor profielfoto’s op Facebook “om Théo’s gezicht en naam in de spotlight te houden”. “Dit is vooral belangrijk nu, in de aanloop naar het gerechtelijk onderzoek van de coroner in november, omdat we mensen willen blijven aanmoedigen om naar voren te komen met nieuwe informatie”, schrijven de vrijwilligers op hun Facebookpagina ‘Looking for Théo Hayez’.