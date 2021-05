Noodtoestand uitgeroepen na zware overstromingen op zuidereiland Nieuw-Zeeland

De autoriteiten van Canterbury, op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland, hebben de noodtoestand uitgeroepen na zware overstromingen waarbij al honderden mensen geëvacueerd moesten worden na hevige regenval. Dat melden de media.

Het regent al enkele dagen onafgebroken in de regio. Straten zijn ontoegankelijk, bruggen versperd, kranten spreken van reddingsacties per helikopter. Onder meer grootstad Christchurch ligt in het getroffen gebied.

Gevreesd wordt dat verschillende rivieren buiten hun oevers zulen treden. Zo wordt aan de inwoners van Ort Pines Beach, dat aan de monding van de Waimakariri-rivier ligt, gevraagd om zich naar hoger gelegen gebieden te begeven.