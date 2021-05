Amsterdam krijgt warmte van gigantische elektrische waterboiler

De Zweedse energieleverancier Vattenfall gaat in het Nederlandse Diemen een grote elektrische waterboiler bouwen. Die moet duurzame energie leveren aan inwoners van de regio Amsterdam.

De installatie is volgens Vattenfall een soort waterkoker. Het warme water uit de installatie kan worden geleverd aan huishoudens en bedrijven of worden opgeslagen in een soort grote “thermoskan”. “De E-boiler gaat alleen aan als de elektriciteitsmix duurzaam is, dus met veel stroom uit zon en wind”, zegt projectmanager Michelle Poorte. Het Zweedse bedrijf laat weten dat de vergunningen voor de bouw rond zijn, en dat het definitieve besluit in 2022 wordt genomen. De bouw van de boiler kan dan in 2024 zijn afgerond.

Tegen 2040 alleen nog duurzame warmte

Op dit moment is er volgens Vattenfall nog niet voldoende groene stroom om de waterboiler veel te laten draaien. Het aantal draaiuren zal de komende jaren wel stijgen omdat er meer wind- en zonneparken worden gebouwd in Nederland.

Amsterdam wil vanaf 2040 alleen nog duurzame warmte. Daarom maakte Vattenfall eerder plannen voor een enorme houtgestookte biomassacentrale. De geplande waterboiler heeft meer capaciteit dan de biomassacentrale. De bouw van die centrale is nog niet van de baan, maar de kans is wel kleiner dat die er in oorspronkelijke vorm komt, schreef de Volkskrant eerder.

Biomassa is omstreden. Aan de ene kant stellen wetenschappers dat de de verbranding van houtsnippers noodzakelijk is om klimaatdoelen te halen. Andere deskundigen zeggen dan weer dat biomassacentrales meer kwaad dan goed doen door alle luchtvervuiling, CO2-uitstoot en ontbossing die ze veroorzaken.