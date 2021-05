Weinig respect, geen vertrouwen en perslekken: Zinédine Zidane schrijft in open brief aan Real-fans frustraties van zich af

Real Madrid kondigde vorige week aan dat Zinédine Zidane zelf opstapt als trainer van Eden Hazard en Thibaut Courtois. Het was tot nu wachten op een statement van het Franse voetbalicoon.

Voor Zidane kwam er een einde aan zijn tweede ambtstermijn in Madrid. In tegenstelling tot zijn eerste, waarin hij onder meer drie keer de Champions League won, was zijn tweede periode net iets minder succesvol. Toch leidde hij Real uiteindelijk naar een Spaanse titel en een Supercup.

“Het is nu tijd om zijn beslissing te respecteren, hem onze waardering te tonen voor zijn professionaliteit, toewijding en passie in al die jaren en voor wat hij betekent voor Real Madrid”, schreef De Koninklijke op zijn website.

Nu, vier dagen na de feiten, heeft Zidane zelf een open brief geschreven om zijn beslissing uit te leggen. “Beste fans van Real Madrid”, begint de Fransman. “Meer dan 20 jaar lang, sinds de eerste dag dat ik aankwam in Madrid en het witte shirt droeg, hebben jullie mij in jullie armen gesloten. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets speciaals tussen ons bestond. Het is een grote eer om speler en trainer te zijn geweest van de grootste club ter wereld. Ik ben ook een fan en daarom wilde ik deze brief schrijven. Om vaarwel te zeggen en mijn beslissing uit te leggen.”

Foto: REUTERS

Respect

“Ik vertrek. Niet in een overhaaste beslissing of omdat ik het beu van. In 2018 vertrok ik omdat ik vond dat de club een frisse wind nodig had na het winnen van zoveel prijzen. Nu zijn de zaken anders. Ik vertrek omdat ik voel dat de club niet langer het vertrouwen in mij heeft dat ik nodig heb. Ik voel ook niet de steun om iets op te bouwen op middellange of lange termijn. Ik weet hoe het werkt in het voetbal en ik weet wat er gevraagd wordt bij Real Madrid. Als je niet wint, moet je vertrekken. Maar nu wordt alles wat ik in het verleden dag na dag heb opgebouwd zomaar vergeten.”

Stevige kritiek van Zidane. En hij was nog niet klaar. “Ik ben een geboren winnaar en was hier om prijzen te pakken. Maar even belangrijk zijn de mensen, hun gevoelens, het leven zelf. Ik heb het gevoel dat met die zaken geen rekening wordt gehouden. Men begrijpt niet dat het ook die zaken zijn, die een club groots maken. Tot op een zekere hoogte ben ik daarvoor zelfs terechtgewezen. Ik heb niet om privileges gevraagd, zeker niet, alleen om wat meer respect voor het verleden.”

Foto: ISOPIX

Perslekken

Volgens Zidane werden bij Real ook bepaalde zaken bewust naar de pers gelekt, om hem te beschadigen.

“Het deed veel pijn als ik na een nederlaag las dat ze me eruit zouden schoppen als we de volgende wedstrijd niet zouden winnen. Zulke dingen werden opzettelijk naar de pers gelekt, om twijfels en misverstanden te veroorzaken. Gelukkig had ik een paar geweldige jongens in mijn ploeg. Toen het slecht ging, hebben zij me gered met grote overwinningen. Omdat ze in mij geloofden en omdat ze wisten dat ik in hen geloofde. Natuurlijk ben ik niet de beste trainer ter wereld, maar ik ben wel in staat om iedereen kracht en vertrouwen te geven; of het nu gaat om een speler, een lid van de technische staf of een andere werknemer van de club. Ik weet precies wat een team nodig heeft.”

Wie Zidane bij Real zal opvolgen, dat is voorlopig onduidelijk. Antonio Conte zou niet de steun hebben van de Madrileense kleedkamer en dus lijkt het te zullen gaan tussen clubicoon Raul en huidig PSG-trainer Mauricio Pochettino. Zidane zelf wordt genoemd als Frans bondscoach.