China gaat drie kinderen per gezin toelaten

China gaat de limiet van twee kinderen per gezin schrappen en drie kinderen toelaten. Dat heeft het persagentschap Xinhua maandag aangekondigd.

De Chinese bevolking is de voorbije 10 jaar toegenomen met 5,38 procent tot in totaal 1,4 miljard inwoners, zo blijkt uit de jongste volkstelling, die enkele weken geleden werd gepubliceerd. Het gaat om een vertraging van de groei. De data wijzen op een verouderende bevolking en afnemende bereidheid om meer kinderen op de wereld te zetten.

Sinds 2017 neemt de geboortegraad af, ondanks de versoepeling een jaar eerder van de eenkindpolitiek. Sindsdien was het toegelaten om een tweede kind te krijgen. Nu komt daar dus een derde bij. China voerde in 1979 de eenkindpolitiek in om de explosieve bevolkingsgroei te drukken. Gezinnen die de regels overtraden riskeerden boetes, verlies van werk en soms zelfs gedwongen abortussen. Die eenkindpolitiek leidde tot een ernstige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het land, waar jongens historisch gezien bevoordeelt zijn.

Impact

Er werd aanvankelijk gespeculeerd dat de geboortebeperking volledig zou wegvallen, maar China lijkt nu toch voorzichtig te werk te willen gaan. Volgens experts zou een volledige afschaffing van de maatregel echter voor problemen kunnen zorgen. Experts hadden er namelijk op gewezen dat er een enorme ongelijkheid zou kunnen ontstaan tussen stadsbewoners en mensen op het platteland. Vrouwen uit steden als Peking en Shanghai zouden misschien een bevalling willen uitstellen of vermijden, terwijl op het platteland het de traditie is om grote gezinnen te willen.

Maar er werd ook aangeraden om iets te doen aan de eenkindpolitiek, experts vrezen namelijk dat een verdere daling van de bevolkingsgroei een impact zou kunnen hebben op andere delen van de wereld. “De economie van China groeit snel en veel industrieën van over heel de wereld vertrouwen op China. De omvang van de impact van een bevolkingskrimp zou dan ook zeer groot kunnen zijn”, vertelde Yi Fuxian, een wetenschapper aan de Universiteit van Wisconsin-Madison aan BBC.