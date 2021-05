Man bedwelmd door rook brandende stepbatterij

Brussel / Sint-Joost-ten-Node - In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node is zondagavond een man bedwelmd geraakt toen de batterij van zijn elektrische step in brand vloog. De man kon zelf nog de step op zijn balkon zetten zodat de brand zich niet kon uitbreiden naar zijn flat. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brandweer werd omstreeks 21.20 uur verwittigd van de brand in de Liedekerkestraat. Ter plaatse bleek dat de batterij van een elektrische step, die aan het opladen was, door oververhitting ontploft was en een beginnende brand had veroorzaakt. De bewoner stond thuis onder de douche toen de ontploffing plaatsvond en had de tegenwoordigheid van geest om natte handdoeken op de beginnende brand te gooien en de step buiten op een balkon te plaatsen. Daarbij werd hij licht bedwelmd door de rook.

“Erger vermeden”

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. De batterij van de step werd langdurig natgespoten om af te koelen en te doven. “Door de aanwezigheid van de bewoner en zijn snelle tussenkomst werd erger vermeden”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw, die nog enkele tips geeft om thuis de batterijen van onder andere elektrische steps veilig op te laden. “Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat geleverd wordt en koop alleen attributen van bekende fabrikanten.”

“Laat apparaten afkoelen na langdurig of intensief gebruik”, gaat de woordvoerder verder, “leg de accu altijd in de buurt van een rookmelder, in een brandveilige ruimte buiten bereik van brandbare materialen. Leg de accu ook niet in het directe zonlicht of op een verwarmingsinstallatie, maar op een droge plek met een stabiele temperatuur, hou toezicht tijdens het laden en haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is. ‘s Nachts opladen in een woonhuis wordt ten stelligste afgeraden. Heb je een aanrijding gehad met de step/elektrische fiets of heb je de batterij laten vallen? Controleer deze dan op beschadigingen en laat hem altijd door een specialist nazien.”