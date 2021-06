Peperdure en exclusieve uurwerken gewelddadig gestolen in ondergrondse parkeergarage

Brussel - In de parking onder de Brusselse Grasmarkt zijn begin deze maand twee exclusieve uurwerken op gewelddadige manier gestolen. Samen zouden ze meer dan 30.000 euro waard zijn. Ook de portefeuilles werden gestolen toen de slachtoffers aan de betaalautomaat van de ondergrondse parkeergarage stonden. Het gerecht hoopt via camerabeelden de dieven terug te vinden.

De feiten deden zich op zondagavond 9 mei om 18.30 uur voor in de parking Grote Markt onder de Brusselse Grasmarkt. Op camerabeelden is te zien hoe de twee verdachten hun slachtoffers naar binnen volgen. Wanneer die laatsten willen betalen aan de automaat en naar hun portefeuille grijpen, graait één verdachte de portefeuille uit de handen. Ook het uurwerk wordt meegenomen. Zijn kompaan rukt ook het uurwerk van de arm van het tweede slachtoffer. Daarna vluchtten de daders weg in de richting van het Spanjeplein.

Unieke exemplaren

De twee uurwerken zouden volgens de politie meer dan 30.000 euro waard zijn. In het opsporingsbericht van Faroek, dat verspreid werd door de politie, spreekt men van een Hublot-uurwerk van de reeks Oscar Niemeyer. Daarvan zijn er over de hele wereld amper 103 exemplaren verkocht. Het andere uurwerk is van het merk IWC en heeft aan de binnenkant de letters JRVA gegraveerd. Of de dieven de uurwerken zomaar kunnen verkopen zonder argwaan te wekken, is nog maar de vraag.

Een van de verdachten is tussen de 25 en 30 jaar oud, met een Noord-Afrikaans uiterlijk en kort zwart haar. Hij is ongeveer 1 meter 75 lang en droeg die zondag een donkerblauwe bodywarmer, een donkere pull met witte logo’s, een donkere jeansbroek en zwarte sportschoenen. De tweede verdachte is iets jonger, tussen de 20 en 25 jaar, en is iets korter van stuk. Net als zijn kompaan heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk en kort zwart haar. Op het moment van de feiten droeg hij een blauw hemd, een donkere broek en zwarte sportschoenen.

en De politie vraagt nu aan mogelijke getuigen die de daders herkennen, om contact op te nemen met de speurders. Dat kan zoals steeds via het gratis nummer 0800/30.300.