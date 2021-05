VSV lanceert nieuwe campagne tegen rijden onder invloed: “Het is een toenemend probleem”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters lanceert maandag samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de campagne “Groot gelijk dat je nuchter rijdt”. Vorig jaar steeg namelijk het aantal inbreuken tegen de wetgeving op rijden onder invloed van drugs met 8 procent en ook het gebruik van lachgas achter het stuur blijft stijgen.

“Rijden onder invloed van drugs is een toenemend probleem in het verkeer”, zegt minister Peeters. Sinds 2011 stijgt het aantal vaststellingen van jaar tot jaar, onder meer dankzij de verbeterde opsporingstechnieken zoals de speekseltest en de speekselanalyse. In Vlaanderen stelde de politie vorig jaar 7.539 inbreuken tegen de wetgeving op rijden onder invloed van drugs vast. Dat is een stijging met 8 procent ten opzichte van 2019 (6.983 inbreuken), aldus cijfers van de federale politie.

Die cijfers zijn echter maar het topje van de ijsberg: eerder onderzoek van de VSV gaf al aan dat 17 procent van de 18- tot 29-jarige bestuurders de kans niet uitsluit dat ze drugs en rijden zouden combineren. “Drugs, lachgas en andere psychotrope stoffen wijzigen de normale werking van de hersenen en hebben daardoor altijd een negatieve impact op de rijvaardigheid. Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijke nawerkingen die uren later nog voor een verhoogd ongevallenrisico kunnen zorgen”, aldus de VSV.

“Rijden onder invloed van drugs of andere middelen is per definitie onverantwoord. Wie in een roes achter het stuur kruipt, is niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor anderen”, vult minister Peeters aan. De VSV start met een nieuwe campagne die jongeren en bij uitbreiding iedereen die niet onder invloed rijdt groot gelijk geeft: “Groot gelijk dat je nuchter rijdt”.

16.000 euro boete

Voor jongeren zijn er specifieke boodschappen via sociale media, bijvoorbeeld: “Groot gelijk dat je er wat van zegt als iemand toch gebruikt en nadien achter het stuur kruipt”, of nog: “Groot Gelijk dat je een alternatief zoekt om veilig thuis te geraken”. Verder zijn er drie campagnevideo’s en een oproep van Tomorrowland-DJ Kenn Colt die een vriendin verloor bij een ongeval waar de bestuurder onder invloed reed.

Rijden onder invloed van drugs is altijd strafbaar. In tegenstelling tot alcohol gelden er voor drugs geen minimumdrempels: wie positief test, krijgt meteen een rijverbod van minstens 12 uur en riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs tot 6,5 maanden. Bij veroordeling door de politierechter kunnen overtreders een geldboete tot 16.000 euro krijgen, een verval van het recht tot sturen tot 5 jaar en immobilisering van het voertuig voor dezelfde periode. Wie betrapt wordt in staat van dronkenschap door het gebruik van lachgas, krijgt eveneens een rijverbod van minstens 12 uur en riskeert dezelfde straffen.