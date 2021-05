Oeso verhoogt economische groeiverwachting na historische recessie

De Oeso, de organisatie die de industrielanden vertegenwoordigt, heeft de economische groeiverwachting voor de wereldeconomie naar boven bijgesteld. De Oeso verwacht nu een groei van 5,8 procent dit jaar. Dat is 0,2 procentpunt meer dan bij de vorige prognose in maart.

Voor 2022 verwacht de Oeso 4,4 procent economische groei. Dat is 0,4 procentpunt meer dan in maart. Chief economist Laurence Boone waarschuwt wel dat de coronacrisis nog niet overwonnen is. Men is bezorgd over het feit dat de arme landen en zogenaamde groeilanden niet over voldoende vaccins beschikken. Op die manier dreigen er nieuwe coronavarianten te ontstaan.

We geven meer uit

Het economisch herstel komt er na een historische recessie in 2020. Als gevolg van de coronapandemie kende de wereldeconomie een krimp van 3,5 procent. Het herstel wordt gevoed door een forse stijging van de industriële productie en van de wereldhandel. Ook de consument geeft weer meer uit.

De Oeso begint maandag aan een tweedaags ministerieel treffen, dat via videoconferentie wordt georganiseerd. Vanaf dinsdag zal de voormalige Australische minister van Financiën, Mathias Cormann, de post van secretaris-generaal overnemen van de Mexicaan Angel Gurría. Cormann heeft Belgische roots.