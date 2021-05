Groot-Brittannië staat “aan de voet van een derde golf”: wat betekent dat voor ons? Kunnen we Indiase variant tegenhouden? Werken vaccins wel voldoende?

Dertig procent meer besmettingen en een lichte stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Over het Kanaal lijkt het coronavirus opnieuw aan kracht te winnen. In die mate zelfs dat de Fransen en Duitsers opnieuw strengere regels invoeren voor Britten die het land willen inreizen. “De derde golf is begonnen, met dank aan de Indiase variant.”