Alexander Scholz (ex-Standard en Club Brugge) verhuist naar Japan

Alexander Scholz zet zijn carrière voort bij de Japanse eersteklasser Urawa Red Diamonds. De voormalige verdediger van Sporting Lokeren, Standard en Club Brugge verlaat de Deense vicekampioen FC Midtjylland. Midtjylland verloor afgelopen zaterdag ook haar trainer Brian Priske al. De oud-speler van Racing Genk en Club Brugge wordt komend seizoen de nieuwe T1 van Antwerp.

De 28-jarige Scholz was tussen januari 2013 en augustus 2018 5,5 jaar actief in de Jupiler Pro League. Bij Lokeren (2013-2015) en Standard (2015-2018) was hij steeds een belangrijke pion in de defensie. Bij Club Brugge (jan. 2018-aug. 2018) bleef een doorbraak uit. Met Lokeren en Standard won hij elk een keer de beker, met Club werd hij nog landskampioen.

Blauw-zwart liet hem in de zomer van 2018 vertrekken naar Midtjylland, waar hij nog een titel en een beker aan zijn palmares toevoegde.

Urawa Red Diamonds staat momenteel zevende in de Japanse J-League. Het telt evenveel punten als de nummer zes, het Vissel Kobe van Thomas Vermaelen.