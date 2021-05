Belgische economie gestegen met 1 procent tijdens eerste kwartaal

De Belgische economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 1 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Eerder was uitgegaan van een groei met 0,6 procent.

In vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar - toen de coronacrisis ook al bezig was - is er wel nog een krimp met 0,6 procent. “Het niveau van economische activiteit van voor de COVID-19-crisis is bijgevolg nog niet bereikt”, aldus de Nationale Bank.

De sterkste waardegroei was er bij de industrie (2,1 procent), gevolgd door de diensten (0,7 procent) en de bouw (0,6 procent). De huishoudens gaven meer uit (0,9 procent) en investeerden meer (2,7 procent), net als de overheid (1,3 en 4,4 procent). De investeringen van de ondernemingen stegen 2,2 procent. Ook de handel met het buitenland had een positieve impact op de groei (0,7 procentpunt).

Door de groei nam ook de werkgelegenheid toe: met 0,1 procent of 7.200 mensen. Ook in vergelijking met een jaar geleden is het aantal werkenden gestegen, met 7.500 banen.