Democraten blokkeren goedkeuring wet rond stemrecht in Texas: “Aanval op de democratie”

De Democratische verkozenen in de staat Texas in de Verenigde Staten hebben zondagavond de goedkeuring gesaboteerd van een wet die beperkingen oplegt bij de organisatie van verkiezingen. De Amerikaanse president Joe Biden noemde het wetsvoorstel “een aanval op de democratie”.

De wet, die de Republikeinen willen invoeren naar het voorbeeld van eerdere wetten in de staten Georgia en Florida, moet officieel de verkiezingen veiliger maken door “drive-in”-stemmen te verbieden en tal van beperkingen op te leggen inzake stemuren en stemmen via de post.

Die beperkingen zijn echter meestal gericht op regelingen die het stemmen vergemakkelijken en die bijzonder populair zijn bij minderheden, met name Afro-Amerikanen. Zij stemmen vaker op Democraten.

De Democratische afgevaardigden in de staat stapten zondagavond massaal op bij de stemming over het wetsontwerp, zodat het vereiste quorum niet kon worden bereikt. De zitting moest worden verdaagd, waardoor de Republikeinse hoop dat het wetsvoorstel in de huidige zitting zou worden aangenomen, de kop in werd gedrukt.

LEES OOK. Machtsstrijd bij Republikeinen: druk op Trump-criticus neemt toe

Donald Trump

De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, zei echter dat hij bereid was een speciale zitting bijeen te roepen om het wetsvoorstel er alsnog door te krijgen. Republikeinse verkozenen, die zeggen dat ze de verkiezingen veiliger willen maken, beroepen zich vaak op beschuldigingen van fraude die nog steeds worden geuit door voormalig president Donald Trump, die zonder een greintje bewijs beweert dat de door Joe Biden gewonnen verkiezing in november van hem “gestolen” is.

Sinds de presidentsverkiezingen zijn er op aandringen van de Republikeinen in veel staten wetsvoorstellen ingediend om de toegang tot de stembus te beperken. “Dit maakt deel uit van een aanval op de democratie die we dit jaar al te vaak hebben gezien”, zei Biden zaterdag, en hij noemde de wetten en wetsvoorstellen “onevenredig” gericht tegen Afro-Amerikanen en andere minderheden.

LEES OOK. De eerste mijlpaal is bereikt: het rapport na de eerste 100 dagen van ‘crisispresident’ Joe Biden (+)