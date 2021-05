Aleksandar Mitrovic heeft spijt van “domme dingen” als spits van Anderlecht

Waar was u toen Aleksandar Mitrovic blonde bollen in zijn haar liet kleuren tijdens zijn periode bij Anderlecht? Gekke keuzes waar ‘Mitrogol’ nu een beetje spijt van heeft.

Het was geen al te best seizoen voor de Servische aanvaller. Amper vier doelpunten en vier assists in 31 optredens voor Fulham, dat opnieuw degradeerde uit de Premier League. Bij Anderlecht ging het tussen 2013 en 2015 vlotter, met 44 goals in 90 wedstrijden.

Misschien waren het wel zijn opvallende kapsels die het toen deden voor Mitrovic. De witten bollen, de blonde hanenkam, de hoge kuif… Maar van die stunts wil de 26-jarige Serviër niet meer weten.

“Toen ik wat jonger was, veranderde ik vaak van haarstijl en anderen dingen”, vertelde hij in een video voor FIFA21. “Ik heb ook best domme dingen gedaan. Deze (de blonde hanenkam, red.) was er daar eentje van. Die tijden zijn nu voorbij.”

Aleksandar Mitrović 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙣𝙤𝙩 be shocking anyone with his new hair style 😂@EASPORTSFIFA | #FIFA21 | #WINASONE pic.twitter.com/2IP17VlJCn — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 28, 2021

Foto: BELGA

Foto: Isosport

Foto: BELGA

Foto: Isosport