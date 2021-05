Politie zoekt man die vrouw betastte in Denderleeuw

Denderleeuw - Op woensdag 17 februari werd een thuisverpleegster op straat betast door een onbekende man. De politie verspreidde een foto van de man en vraagt getuigen om contact op te nemen.

De thuisverpleegster was onderweg naar een patiënt nadat ze medicatie was gaan halen bij de apotheker. Toen ze ter hoogte van de bakker in de Stationsstraat in Denderleeuw liep, werd ze in het Nederlands aangesproken door een man. Hij vroeg naar de KBC bank. Nadat ze hem enkele adressen had gegeven, wilde ze verder wandelen, maar de man sprak haar aan en zei dat ze een vlek op haar broek had en begon spontaan op haar broek te wrijven.

De vrouw zei dat ze dat ze dat zelf wel kon afkuisen, maar plots trok de man haar in een inham van een appartementsgebouw. Hij betastte haar achterwerk en greep haar tussen de benen. Het slachtoffer tracht zich te verweren en voor ze kon beseffen wat er allemaal gebeurde, stopte hij de betastingen, bedankte het slachtoffer en stapte weg.

De politie is op zoek naar de man en vraagt aan getuigen om contact op te nemen. De man is vermoedelijk rond de 25 à 35 jaar oud en is 1,70 meter lang. Hij heeft een blanke of licht getaande huid, heeft donkere ogen en wenkbrauwen en verwilderd zwart kort haar dat over zijn oren kwam. Hij droeg een blauwe regenjas met op de achterzijde BOLS BLUE, een donkere broek en zwarte schoenen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu