Zo’n 850.000 Britse gezinnen riskeren uitzetting volgens onderzoek

Meer dan 800.000 Britse huishoudens die een huis huren, vrezen de komende maanden uit hun huis te worden gezet nu een tijdelijk verbod op uitzettingen afloopt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse liefdadigheidsinstelling Joseph Rowntree Foundation (JRF) dat maandag gepubliceerd werd.

Volgens JRF hebben 400.000 huishoudens al een uitzettingsbevel ontvangen of te horen gekregen dat ze mogelijk uit hun huis zullen worden gezet. Het tijdelijk verbod op uitzettingen die door deurwaarders worden opgelegd, eindigt maandag. Het betekent dat deurwaarders vanaf dan opnieuw rechterlijke bevelen mogen gebruiken.

Volgens JRF heeft het verbod de nodige zekerheid geboden aan huurders tijdens de pandemie. Het werd in maart 2020 ingevoerd en is sindsdien verschillende keren verlengd geweest.

Economisch herstel belemmeren

Uit het onderzoek, waar meer dan 10.000 huishoudens aan deelnamen, blijkt dat er “duidelijke waarschuwingssignalen” zijn voor een toename in het aantal uitzettingen indien het verbod wordt opgeheven. Volgens JRF verwachten ongeveer 400.000 huishoudens hun huis te moeten verlaten en hebben 450.000 huishoudens een huurachterstand.

“Voor de 450.000 gezinnen met een huurachterstand is het vooruitzicht om een hypotheek te krijgen onvoorstelbaar”, zei Rachelle Earwaker van JRF. “Velen zullen moeite hebben om een nieuwe woning te vinden in de particuliere huursector nu het verbod afloopt. Hoge huurachterstanden dwingen gezinnen ertoe leningen aan te gaan. Dat is niet alleen onrechtvaardig, het dreigt ook het economisch herstel te belemmeren.”