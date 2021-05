Technische leider na kabelbaan-ongeluk: “Wist niets van klemmen”

In de zaak van het dodelijk ongeluk met een kabelbaan in het noorden van Italië zegt de technische leider van het bedrijf, Enrico Perocchio, maandag in een vraaggesprek met de krant La Stampa niets van klemmen aan de neergestorte cabine te hebben afgeweten.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek zouden die klemmen het noodremsysteem buiten werking hebben gesteld, terwijl er daarvoor al storingen waren opgetreden. “Als ik daarvan zou hebben geweten, zou ik die beslissing niet hebben geschraagd”, zei de man die samen met de bedrijfsleider is vrijgelaten terwijl een diensthoofd onder huisarrest is geplaatst.

Nog volgens Perocchio was alle onderhoud aan de kabelbaan uitgevoerd en in orde. Het was een vergissing met klemmen een probleem te omzeilen dat op te lossen was.. Eén of twee dagen de kabelbaan stilleggen zou voldoende zijn geweest.¨Bij het ongeluk zijn veertien mensen omgekomen.