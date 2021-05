Georgina Rodriguez spreekt beruchte woorden uit wanneer haar gevraagd wordt naar toekomst van Cristiano Ronaldo

Blijft hij of blijft hij niet? Dat is al een hele tijd de vraag rondom Cristiano Ronaldo. En toen werd de vraag gesteld aan Georgina Rodriguez.

Bij Juventus zou men niet rouwig zijn om een vertrek van de 36-jarige aanvaller. De Portugees werd dan wel opnieuw topschutter in de Serie A met 29 goals, echt overtuigen deed hij in het zwakke seizoen van Juventus, dat pas als vierde eindigde in de Serie A en in de Champions League al in de 1/16de finale uitgeschakeld werd, niet. Met een netto jaarloon van 31 miljoen euro weegt hij ook enorm op de begroting van de Italiaanse recordkampioen. Ronaldo heeft in Turijn echter nog een jaar contract, waardoor de Oude Dame wel deze zomer een overnemer zal moeten vinden.

Niet evident. Vooral PSG en Manchester United worden genoemd. Die eerste omdat het een rijke club is en Ronaldo dan in vier landen kampioen kan gespeeld hebben. Die tweede wegens de historie van CR7 bij de club en de mogelijkheid om bijvoorbeeld Paul Pogba opnieuw naar Turijn te sturen in een soort ruildeal.

Bij Juventus is het sowieso nog even afwachten wat de plannen zijn nu Max Allegri opnieuw trainer is van de Oude Dame. Maar toen Georgina Rodriguez in Spanje rondliep, werd haar dé vraag gesteld: blijft Ronaldo bij Juventus of niet? “Se queda”, antwoordde ze. “Hij blijft”, dus.

Georgina Rodriguez: “Cristiano Ronaldo will stay or leave Juventus?Stay.…”

pic.twitter.com/KhSOC8KDE7 — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) May 29, 2021

Die twee woorden werden berucht in de hele soap rond de transfer van Neymar van FC Barcelona naar PSG. Barça-speler Gerard Piquè stuurde het zinnetje destijds de wereld in samen met een foto van de Braziliaan, die daarna toch vertrok bij de Catalaanse topclub.