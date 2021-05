Voormalige soldaat die gezocht werd in Frankrijk is “geneutraliseerd”

In het Franse Dordogne is een einde gekomen aan de zoektocht naar de voormalige soldaat Terry Dupin (29). Er werden 300 gendarmes ingezet om de man te vinden. Volgens de krant Le Figaro zou de man “geneutraliseerd” zijn. Tijdens de arrestatie raakte naast de ex-militair niemand anders gewond.

Na een zoektocht van 36 uur in Lardin-Saint-Lazare in de Dordogne, is de voormalige soldaat van 29 “geneutraliseerd”. Dat maakte de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin bekend op Twitter. “Bedankt aan de gendarmes en alle gemobiliseerde staatsdiensten voor hun beslissende actie, schreef hij. Volgens een bron dicht bij het onderzoek, raakte de man “gewond door kogels”. Volgens de prefect van de Dordogne, Frédéric Périssat, is hij “gewond geraakt bij een schotenwisseling”. Hij is “in handen van de brandweer en de hulpdiensten voor medische behandeling”, voegde de prefect eraan toe tijdens een persconferentie.

Tijdens de arrestatie heeft hij “verschillende keren het vuur geopend op de mannen van de GIGN”, zei André Pétillot, regionaal commandant van de gendarmerie. “Hij zat nog steeds in zijn suïcidale logica” en bevond zich aan de “rand” van het zoekgebied, zei hij, eraan toevoegend dat zijn verwondingen “ernstig” waren.

De man werd al vier keer veroordeeld op geweld op zijn ex-partner maar tijdens de nacht van zaterdag op zondag ging de man toch nog naar het huis van zijn partner. De zwaarbewapende ex-militair schoot vervolgens op enkele agenten die toen waren opgeroepen voor familiaal geweld.

Sinds zondag probeerden elite-eenheden van de gendarmerie (GIGN) van Toulouse en Satory, uit de regio van Parijs, en meer dan 300 gendarmes en hondenbrigades, ondersteund door ten minste zeven pantservoertuigen en zeven helikopters, de 29-jarige man op te sporen. Die had zich verschanst in een steil, rotsachtig, bebost en moeilijk toegankelijk gebied van ongeveer vier vierkante kilometer.

Maandag werd ook een foto van de man verspreid in de hoop getuigen te vinden. Hij werd beschreven als “gevaarlijk individu, wordt actief gezocht voor moordpoging”. De 1.800 inwoners werden gevraagd om thuis te blijven en de gemeenteschool bleef maandag gesloten.

De ex-militair zat van 2011 tot 2016 in het leger en werkte sinds augustus voor een bouwbedrijf als chauffeur. “We hadden dit nooit van hem verwacht. Hij was een modelwerknemer. Hij was heel kalm, heel vriendelijk en zeer respectvol”, reageerde zijn werkgever eerder al.