Wales trekt met Bale en jonge debutant naar EK, Lawrence (ex-Anderlecht) moet afzeggen

De Welshe nationale ploeg trekt met Gareth Bale als boegbeeld naar het komende EK (11 juni-11 juli). De 31-jarige aanvaller van Real Madrid, die afgelopen seizoen op huurbasis voor zijn oude club Tottenham Hotspur speelde, is de bekendste naam in de selectie van interim-bondscoach Robert Page. Officieel is Ryan Giggs nog bondscoach van Wales, maar de oud-speler van Manchester United is al maandenlang verwikkeld in een privéaffaire en zette daarom een stap opzij voor het EK.