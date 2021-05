Malta kleurt groen op kaart met reisbestemmingen

Malta kleurt maandag weer groen op de kaart met reisbestemmingen die de FOD Buitenlandse Zaken elke week update. IJsland, West-Finland en de Finse regio Aland kleurden eerder al groen. De Spaanse regio Murcia wordt vanaf woensdag een rode reisbestemming.

Buitenlandse Zaken werkt elke zondag een stand van zaken uit van de reisbestemmingen op basis van gegevens en criteria van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Een nieuwe rode kleurcode gaat dan op woensdag in. Alle landen van de Europese Unie en de Schengenzone hebben de kleurcode rood, met uitzondering van enkele landen en regio’s.

Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Griekenland, Italië, Spanje, Finland, Frankrijk, Noorwegen en Polen tellen meer oranje regio’s dan vorige week. De Spaanse exclave Ceuta, Noord- en Oost-Finland, Noord-Noorwegen en de Noorse regio Trøndelag zijn niet langer groen, maar oranje. Bulgarije, Hongarije, Monaco en Vaticaanstad zijn niet langer rode reisbestemmingen, maar kleuren nu in hun geheel oranje. Zuid-Denemarken, Ierland, Portugal, Roemenië en San Marino blijven oranje.

Voor de landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone verandert er niks: de derde landen zijn rood, behalve Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore en Zuid-Korea, die groen kleuren, en Thailand, dat oranje kleurt.