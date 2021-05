Treinverkeer in vrijwel heel Nederland land stilgelegd door grote storing

Het treinverkeer in vrijwel heel Nederland ligt maandagnamiddag stil wegens een storing aan een telefoniesysteem. Dat heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels, meldt de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS.

Er is nog niet veel informatie beschikbaar, meldt de NS nog op de website. “Als je je reis kunt uitstellen, is het verstandig om op een later moment op reis te gaan”, is het advies van de NS aan de reizigers.

Een woordvoerster van de vervoerder zegt dat er nog niets meer bekend is over de oorzaak van de storing. Die werd rond 14.20 uur gemeld, het is nog niet bekend hoe lang het duurt tot die is opgelost.