Minstens 50 doden bij nieuwe aanvallen in oosten van Congo

Minstens 50 mensen zijn in de nacht van zondag op maandag gedood bij een aanval op twee dorpen in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Dat blijkt uit een nieuwe voorlopige balans die een groep experts heeft opgemaakt.

“Ten minste 28 burgers werden gedood in het dorp Boga en ten minste 22 in het dorp Tchabi (in Irumu-gebied in de provincie Ituri, red.) in de nacht van gisteren (zondag, red.) op vandaag”, aldus de update die de Kivu Veiligheidsbarometer (KST), een samenwerking van de Onderzoeksgroep Congo en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft uitgestuurd. Een plaatselijke burgerlijke leider schreef de moorden toe aan de rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF). Die rebellengroep is afkomstig uit Oeganda, maar is al jaren enkel in het oosten van Congo actief.