EU-aanbeveling: geen quarantaine voor ouders, dan ook niet voor kinderen

Kinderen die reizen met hun ouders zouden niet verplicht mogen worden om in quarantaine te gaan indien hun ouders dat ook niet moeten doen. Dat heeft de Europese Commissie maandag aanbevolen aan de lidstaten.

“Om de eenheid van het gezin te waarborgen”, zouden minderjarigen bij aankomst op een reisbestemming niet verplicht mogen worden om in quarantaine te gaan indien die verplichting is opgeheven voor hun ouders, bijvoorbeeld omdat ze gevaccineerd zijn. Kinderen jonger dan zes jaar zouden ook niet verplicht getest mogen worden, luidt de aanbeveling.

Het advies maakt deel uit van een bredere aanbeveling waarmee de Commissie reizen binnen de EU in het zomerseizoen opnieuw makkelijker wil maken. Een belangrijke spil wordt het Covid-certificaat dat alle lidstaten ten laatste vanaf 1 juli erkennen en dat aangeeft of de houder is gevaccineerd, een negatieve test heeft ondergaan of recentelijk de ziekte heeft doorgemaakt.

De lidstaten behouden echter steeds het laatste woord over beperkende maatregelen op hun grondgebied. De aanbeveling moet hen ertoe aanzetten die maatregelen gecoördineerd op te heffen en zo te vermijden dat toeristen alsnog te maken krijgen met een lappendeken aan nationale regels, zo lichtte eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders maandag toe.

De Commissie wil onder meer dat alle test- en quarantaineverplichtingen sowieso worden opgeheven voor alle houders van een certificaat dat aantoont dat ze minstens twee weken eerder hun laatste vaccinatiedosis hebben gehad. Maar het staat de lidstaten dus vrij om beperkende maatregelen ook al op te heffen voor toeristen die slechts een eerste prik hebben gekregen.

Wie niet is gevaccineerd, zou niet tot quarantaine verplicht mogen worden indien het certificaat aangeeft dat hij of zij een negatieve test heeft ondergaan. De geldigheidsduur zou 72 uur moeten bedragen voor PCR-tests, en 48 uur voor snelle antigeentests indien de lidstaat in kwestie die aanvaardt als bewijs.