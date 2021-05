Hoopvol nieuws over Kevin De Bruyne: “Geen operatie nodig, we geloven dat hij klaar zal zijn voor het EK”

Kevin De Bruyne moet geen operatie ondergaan na de neus- een kaakbeenbreuk die hij opliep in de finale van de Champions League. Dat vertelde Roberto Martinez op zijn persconferentie van maandag. De draaischijf van de Rode Duivels moet wel zijn week vakantie opofferen om extra onderzoeken te ondergaan.

“We hebben het programma van Kevin veranderd”, aldus Roberto Martinez. “Normaal had hij vakantie gekregen maar nu moeten we die zeven dagen anders invullen. Hij moet tests ondergaan om te kijken wat we met hem kunnen doen. Toen ik met Kevin sprak, bleef hij positief. We hebben het geluk dat hij geen operatie nodig heeft. Met operatie was hij er niet bij geweest op het EK. Nu hebben we het gevoel dat dat wel zo zal zijn.”