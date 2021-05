West-Afrikaanse staatshoofden schorsen Mali als lid van regionale alliantie

De West-Afrikaanse staatshoofden hebben op een buitengewone top in Ghana zondag besloten om Mali te schorsen als lid van de regionale alliantie ECOWAS als gevolg van de dubbele staatsgreep door Malinese soldaten.

Een tiental leiders van de lidstaten van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) hebben geëist dat er onmiddellijk een nieuwe burgerpremier wordt benoemd in Mali en dat er een inclusieve regering wordt gevormd. Dat werd gemeld via het slotcommuniqué van de top. Ze vragen niet om de terugkeer van de voormalige president Bah Ndaw en premier Moctar Ouane, die vorige maandag door het leger werden opgepakt en afgezet, maar willen wel dat beide politici die momenteel onder huisarrest staan onmiddellijk worden vrijgelaten.

“De staatshoofden veroordelen de recente staatsgreep met klem” en “besluiten om Mali te schorsen uit de instellingen van de ECOWAS in overeenstemming met de bepalingen [van de alliantie, red.]”, aldus de verklaring. Ook benadrukken de leiders dat de politieke transitie die na de eerste staatsgreep in augustus 2020 werd opgestart om de macht opnieuw over te dragen aan de burgers, maximum 18 maanden mag duren en dat er zoals voorzien in februari 2022 verkiezingen plaatsvinden.

Mali kampt al jarenlang met instabiliteit en islamistische terreur. In het land is een VN-missie actief die stabiliteit moet brengen. Aan die vredesmissie (MINUSMA) neemt ook België deel, net als aan de trainingsmissie van de EU (EUTM).