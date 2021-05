OPROEP: Vernoemde u uw zoon of dochter naar een Rode Duivel?

Opperste glorie, daar zijn de Rode Duivels naar op zoek het komende EK. De heldendaden van de Rode Duivels hebben na de vorige WK’s en EK’s heel wat jonge ouders er toe aangezet om hun pasgeboren kindje Dries, Axel of Eden te noemen. Wij zijn op zoek naar die kleine duiveltjes.

In Gent loopt sinds 2014 een Titus Marouane Dries Tijtgat rond, genoemd naar doelpuntenmakers Dries Mertens en Marouane Fellaini op de WK-match van de Rode Duivels tegen Algerije in 2014. En zo zijn er ongetwijfeld nog: Eden Hazard, Axel Witsel en co zijn al jaren de grote helden van heel wat jonge ouders.

Foto: Olivier Matthys

Wij zijn op zoek naar geboren Duivels-supporters. Is de naam van uw zoon of dochter geïnspireerd op een Rode Duivel? Loopt er bij u een Romelu’tje of Thibautje rond?

Laat het ons weten via tom.lebacq@nieuwsblad.be en dan nemen wij contact met u op.