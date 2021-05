Tientallen hospitalisaties per dag bij hongerstakers zonder papieren

/ Brussel - De toestand van de mensen zonder papieren die in de hoop op een regularisatie een hongerstaking houden in de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles, gaat er dagelijks op achteruit. Sinds 23 mei zijn ze in hongerstaking en er is nu al sprake van een 30 tot 45 hospitalisaties per dag.

Op 30 januari startte de bezetting van de Begijnhofkerk in het centrum van Brussel. Enkele weken later volgde ook de bezetting van een lokaal van zowel de VUB als de ULB. Na tientallen acties en betogingen zien de mensen zonder papieren de hongerstaking als hun laatste strohalm. Ze voelen zich samen met duizenden niet-geregistreerde burgers en werknemers zonder papieren onzichtbaar gemaakt.

Tarik, een hongerstaker die zelf al twee keer gehospitaliseerd werd, vertelt hoe zwaar het is: “We zijn het wel gewoon om 14 uur per dag te werken, maar een hongerstaking is ons lichaam niet gewoon”, vertelt hij. “We zijn hier niet voor ons plezier, maar om ons gebrek aan rechten aan te klagen. We worden doodgezwegen en vragen de overheden om niet langer te zwijgen en alles uit te klaren”, vervolgt Tarik.

De sans-papiers strijden al verschillende jaren voor het recht op werk en vragen dat ze ingezet worden in knelpuntberoepen en andere sectoren waar het tijdens de coronacrisis moeilijk is om jobs in te vullen. Een beroep uitoefenen is namelijk nodig om te voldoen aan de voorwaarden van de regularisatie op grond van werk.