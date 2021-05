Een Belgische vader en een Spaanse moeder staan in Valencia terecht voor de dubbele moord op hun kindjes van 3 jaar en van 5 maanden. Het hippiekoppel was door druggebruik helemaal paranoïde geworden, en daar moesten Amiel en Ixchel op gruwelijke wijze de gevolgen van dragen.

