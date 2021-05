Eden Hazard wil er tegen Rusland meteen staan: “Ik heb alleen matchritme nodig”

De kapitein staat opnieuw op het schip. Anderhalf jaar na zijn laatste wedstrijd voor de Rode Duivels is Eden Hazard terug bij de nationale ploeg. Voor de eerste training in het oefencetrum in Tubeke praatte Eden Hazard met de pers. Daarin probeerde hij optimistisch te zijn. “Ik probeer klaar te zijn voor de eerste match in Rusland”, zei hij.

Eden Hazard miste de laatste wedstrijd van Real Madrid door een blessure, maar bondscoach Roberto Martinez rekent hem tot de fitte spelers – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Axel Witsel. Hazard zelf wil van de oefenmatchen tegen Griekenland donderdag en Kroatië zondag gebruik maken om het goeie gevoel terug te vinden.

“Het doet deugd om hier te zijn”, zei Hazard, die opgroeide in het naburige Braine. ”Het is meer dan een jaar geleden dat ik er bij was. Ik ben nog niet honderd procent, maar mentaal voel ik me goed. Ik wil het goeie gevoel terugkrijgen op training. De oefenmatchen zullen me hopelijk goed doen. Ik ga proberen klaar te zijn voor de eerste match.”

Foto: BELGA

Hazard kreeg de vraag om zijn seizoen bij Real Madrid te omschrijven in één woord. “Pech”, antwoordde de Duivel. “Ik heb eigenlijk nooit veel blessures gehad in mijn carrière. Alles was altijd goed gegaan. Sinds anderhalf jaar is dat veranderd en krijg ik de ene blessure na de andere. Ik ga niet alles afschuiven op pech, maar het is veel geweest. De coronacrisis, de blessures… Ik ben altijd een speler geweest die sterk was als hij veel wedstrijden na elkaar kon spelen. Nu is dat niet gelukt. Ik ben dicht bij mijn goeie niveau maar moet gewoon matchritme opdoen.”

Bij Real blijven

Na de uitschakeling van Real Madrid in de Champions League kreeg Eden Hazard de wind van voren. Hij stond opvallend te grappen met ex-ploegmaat Kurt Zouma van Chelsea. Maar Hazard denkt er voorlopig niet aan Real Madrid te verlaten.

“Ik zie mezelf niet meteen vertrekken bij Real Madrid. Mijn eerste twee jaar waren niet top door blessures. Als ik fit ben, kan ik geweldige dingen doen voor de club. Nu wil ik eerst aan het EK denken. Daarna zal ik alles geven voor Real.”

“Ik probeer het beste uit mezelf te halen”, besloot Hazard. “Ik ben geblesseerd geweest bij Chelsea en op een goed niveau teruggekomen. Ik heb alleen matchritme nodig. Ik heb niet veel minuten in de benen, daar moet ik mee omgaan.”