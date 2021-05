Duitse politie doet raids naar georganiseerde smokkel Vietnamese migranten

De federale Duitse politie heeft maandag tijdens een landelijke operatie in meerdere steden raids tegen de georganiseerde smokkel van Vietnamese migranten verricht. Er zijn twee arrestaties verricht.

Vanaf maandagochtend zijn volgens een woordvoerder 33 appartementen en andere eigendommen simultaan doorzocht in Berlijn, Hamburg, en de staten Noord-Rijnland-Westfalen, Saksen-Anhalt, Saksen, alsmede in de Slovaakse hoofdstad Bratislava. Met vooral Belijn als focus zijn zowat 700 agenten ingezet.

De Berlijnse hoofdstad geldt al jaren als een centrum van bendes die Vietnamezen smokkelen. Dé draaischijf is een enorme Aziatische markt in het oostelijke district Lichtenberg. Er zijn daar ongeveer 350 winkels en het omliggend gebied speelt volgens de autoriteiten dank zij zijn infrastructuur en logistiek een rol in dergelijke smokkeloperaties.

Zowel in Lichtenberg als Bratislava is een vrouw gearresteerd. Zij gelden als leiders van de professionele smokkel en zouden mensen uit Vietnam via flats in Slovakije naar Duitsland hebben gesmokkeld. Er zijn bedragen van 13.000 tot 21.000 euro gevraagd.

Volgens de politie werden de betrokkenen dan gedwongen te werken in nagel- of massagesalons of zogeheten prostitutieflats om hun schulden te kunnen betalen.

Tijdens de raids zijn talrijke documenten, data-opslagsystemen en bankdetails in beslag genomen, zegt de politie.

In de appartementen zijn bijna vijftig mensen aangetroffen. De politie onderzoekt nu hun status en welzijn om te kijken of zij soms speciale bijstand nodig hebben.

Tegen de middag was al vastgesteld dat achttien migranten illegaal in het land waren en zij worden aan de immigratie-autoriteiten overgedragen.