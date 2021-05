Brazilië organiseert Copa America na afhaken Colombia en Argentinië

De Copa America zal dit jaar tussen 13 juni en 10 juli plaatsvinden in Brazilië. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol maandag bevestigd. Eerder haakten Colombia en Argentinië af.

“De Copa America 2021 wordt gespeeld in Brazilië”, klonk het in een tweet van de Conmebol. “De start- en einddata van het toernooi zijn bevestigd.”

Aanvankelijk zou de Copa America in Argentinië en in Colombia gespeeld worden. Colombia viel echter tien dagen geleden af nadat het had gevraagd het Zuid-Amerikaanse toernooi uit te stellen van juni naar november, gezien de gespannen politieke situatie in het land. Enkele uren geleden trok ook Argentinië zich terug als organisator. De coronapandemie kent daar momenteel een nieuwe opstoot en er ontstond onrust omdat het coronavirus volgens een groot deel van de bevolking niet onder controle is.