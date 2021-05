Opnieuw bekende naam voor Gentse jeugdopleiding: Buffalo’s halen Barry Boubacar Copa binnen

AA Gent heeft een opvallende transfer gedaan. Het haalt ex-Lokeren en Beveren-doelman Barry Boubacar Copa binnen. De Ivoriaan wordt de volgende twe seizoenen de nieuwe keeperstrainer voor de bovenbouw van de jeugdwerking. Hij is na Emilo Ferrera de tweede grote naam die zich over de jeugdwerking van de Buffalo’s gaat ontfermen.

“Ik wil graag voorzitter De Witte, mijnheer Louwagie, mijnheer Ronse en Bjorn De Neve, hoofd jeugdopleiding, bedanken om mij deze kans te geven”, laat Copa weten in een eerste reactie. “Ik had tijdens mijn carrière al de kans om met Emilio Ferrera te werken, hij is niets minder dan een echte voetbalbibliotheek en een grote aanwinst voor de club. Ik ben hier om te leren als trainer, om mijn kennis en ervaring door te geven en te delen met een nieuwe generatie doelmannen. Voetbal is als school, je leert stap voor stap. Ik ben in elk geval zeer gemotiveerd om de volgende stappen te zetten. Ik geloof in dagelijks hard werken met respect voor iedereen om zo samen succes te hebben. Het is dan ook een eer om hier te kunnen beginnen.”

Welkom Barry Boubacar Copa! Een keeperstrainer met massa's internationale ervaring voor de bovenbouw van onze jeugd! 3x deelname World Cup ?? 1x Winnaar Afrika Cup ???? 2x Beker van België ???? #kaagent #COBW #BuffaloTalentCenter https://t.co/V00wEEIhxj — KAA Gent (@KAAGent) May 31, 2021

Dejaegere naar Toulouse

Ook aan uitgaande viel er maandag transfernieuws te rapen in Gent. Toulouse heeft besloten om de aankoopoptie in het contract van Brecht Dejaegere te lichten. De middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis in de Ligue 2. De aankoopoptie zou 1,5 miljoen euro bedragen.