Klassieke muziekconcerten in vaccinatiecentrum Heizel

Brussel - In het vaccinatiecentrum Heizel in Brussel worden er tijdens de maand juni elke middag klassieke muziekconcerten gespeeld door de stichting Muziekkapel Koningin Elisabeth. Het initiatief van de stad Brussel wil de bewustwording rond de vaccinatie verhogen en tegelijkertijd de cultuursector steunen.

Van maandag tot vrijdag, tussen 14 en 15 uur zal er telkens een muzikant aan de in het centrum geplaatste piano plaatsnemen. Soms alleen en soms in het gezelschap van een ander instrument. De artiesten zorgen zo voor een muzikaal moment dat ze met de gevaccineerde mensen delen die in de wachtzaal zitten.

“Door muziekanimatie aan te bieden in het vaccinatiecentrum van de Heizel, wil ik graag steun betuigen aan het verzorgend personeel dat zich al meer dan een jaar mateloos inzet. Het is in de huidige omstandigheden een niet-alledaagse manier om niet alleen mensen na hun vaccinatie te laten wachten, maar ook om cultuur en kunstenaars dichter bij de Brusselaars te brengen”, vertelt Brussels schepen van Cultuur Delphine Houba (PS).

Het initiatief heeft een dubbel doel. De mensen sensibiliseren over de vaccinatiecampagne en een manier aanbieden om de cultuursector tot leven te brengen op een ongewone plek.