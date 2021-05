NAVO beperkt toegang Wit-Russische diplomaten tot hoofdkwartier

De NAVO verwelkomt Wit-Russische diplomaten niet zomaar meer op haar hoofdkwartier in Brussel. Die maatregelen worden genomen wegens de arrestatie van een kritische journalist, nadat de autoriteiten in Minsk diens passerende lijnvlucht hadden verplicht te landen in Minsk. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg maandag gezegd tijdens een online persconferentie.

“We hebben besloten om de toegang van Wit-Russisch personeel tot het NAVO-hoofdkwartier in te perken”, aldus Stoltenberg maandag tijdens een persconferentie. “De bondgenoten hebben een schending van de internationale regels en een aanval op de vrijheid van meningsuiting, door de autoriteiten in Wit-Rusland, veroordeeld.”

Sinds 1995 maakt Wit-Rusland, een bondgenoot van Moskou, deel uit van het Partnership for Peace-programma van de NAVO. Verschillende andere landen van de voormalige Sovjet-Unie, maar ook Europese landen, zijn lid van dat programma. Als lid van dat programma beschikt Wit-Rusland sinds april 1998 over een delegatie bij de NAVO.

De NAVO veroordeelde het incident met de Ryanair-vlucht eerder al. Stoltenberg eiste een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen. Het bondgenootschap sprak zijn steun uit voor de strafmaatregelen die onder andere de EU-landen hebben genomen.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten blazen dinsdag verzamelen in Brussel om de top van over twee weken voor te bereiden. In aanloop naar die ontmoeting van de ministers hield Stoltenberg maandag zijn traditionele persconferentie.