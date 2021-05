Bondscoach Roberto Martinez is positief over zorgenkinderen en zwaait met lof naar Thierry Henry:” “Hij heeft een uniek profiel”

Axel Witsel, Eden Hazard en natuurlijk Kevin De Bruyne. Bondscoach Roberto Martinez moest voor de eerste training van de Rode Duivels vooral vragen beantwoorden over zijn zorgenkindjes. “Behalve Axel Witsel reken ik iedereen tot de fitte spelers”, aldus de immer optimistische Spanjaard.

LEES OOK.RODE DUIVELS LIVE. Batshuayi arriveert meteen te laat

Hoe erg zijn de aangezichtsbreuken van Kevin De Bruyne? Bondscoach Roberto Martinez kon maandag in het oefencentrum van Tubeke een positieve boodschap brengen.

“Kevin heeft geen operatie nodig”, zei Martinez. “Ik heb met hem gebeld en hij is positief. Als hij een operatie had nodig gehad, was hij er niet bij geweest op het EK. Nu denken we dat dat wel zo zal zijn. Ik ben optimistischer over hem dan zaterdag na de finale.”

Dénken, zegt Martinez, want honderd procent zeker is hij nog niet. Er staat deze week een reeks testen op het programma waar De Bruyne zich aan moet onderwerpen. Het betekent meteen dat hij een kruis mag maken over zijn vakantieplannen.

Foto: AP

“We hebben zijn programma veranderd”, zegt Martinez. “Normaal had hij vakantie gekregen maar nu moeten we die zeven dagen anders invullen. De tests zijn nodig om te kijken wat we met hem kunnen doen. Kevin heeft breuken, maar er is geen operatie nodig. We kijken nu vooruit. We proberen Kevin De Bruyne zo snel mogelijk op het veld te krijgen.”

Fitte Hazard

Dat zal dan wel met een masker moeten gebeuren. Martinez weet waar hij over spreekt. Hij verklapte dat hij zelf als speler nog met een masker gespeeld heeft. Net als De Bruyne was Martinez een middenvelder die in Engeland actief was. “Als speler speelde ik ooit zelf met een masker”, zei Martinez. “Heel comfortabel was dat niet. Het was wat zwaar. Nu zijn de maskers veel lichter en beter te gebruiken. Dat hebben we ook gezien bij Jan Vertonghen. Een performant masker wordt belangrijk (voor Kevin De Bruyne).”

Over naar Eden Hazard. De kapitein miste de laatste wedstrijd van Real Madrid door blessure, maar voor Martinez is de kapitein fit. “ We werken met Eden zoals met de andere spelers”, zegt Martinez. “We spelen tegen Rusland, Denemarken en Finland op verplaatsing. Dan heb je fitte spelers nodig. Hazard maakt deel uit van die fitte spelers. Alleen Axel Witsel wordt op een andere manier behandeld omdat hij terugkeert van een lange blessure. Hij krijgt een andere tijdsschema”

Foto: BELGA

Dat tijdsschema is de derde groepswedstrijd tegen Finland op 21 juni. “Ik heb een goed gevoel bij Axel Witsel”, zegt Martinez. “Het is ons doel hem fit te krijgen voor de derde groepsmatch. Hij ligt voor op schema maar we leggen geen extra druk op zijn schouders voor die deadline.”

Sambi Lokonga als schaduwspeler

Als Axel Witsel het niet haalt, staan drie spelers klaar om zijn plaats in te nemen. Zinho Vanheusden en Brandon Mechele (als verdedigers, Leander Dendoncker speelt dan op de positie van Witsel) of Albert Sambi Lokonga. “Brandon en Zinho zijn belangrijk voor de verdediging waar we mogelijk nog iemand kunnen meenemen. Sambi is dan weer een schaduwspeler voor Axel Witsel. We nemen een beslissing over Axel op 11 juni. Tot dan willen we iemand achter de hand hebben.“

Behalve Vanheusden, Mechele en Sambi tekende ook Thomas Kaminski present van de reservenlijst. Martinez traint graag met vier keepers. En dan is er nog Thierry Henry. De Fransman behoort na drie jaar opnieuw tot de staf van de Belgen. “Ik heb hem zelf gevraagd”, zei Martinez. ”Ik spreek vaak met Thierry. Hij heeft een goeie kennis van de Belgische spelers en is het ook blijven volgen. Hij heeft een goeie band met de hele staf en is een uniek profiel in ons team. Het was geen moeilijke beslissing hem terug te vragen. De Belgische bond heeft hem aangezocht en niet andersom.”

Tot slot gaf Martinez nog mee dat er rond de vaccinaties geen definitieve beslissing is gevallen. “We zijn ons bewust van de positieve effecten van vaccinaties en we willen ook iedereen aanzetten zich te laten vaccineren. In ons geval zitten we met een bijzondere situatie. Sommige spelers zijn al gevaccineerd, sommigen hebben antistoffen, sommigen hadden al één prik. We gaan geval per geval behandelen. Alle stafleden worden gevaccineerd. Iedereen zal gevaccineerd zijn na het toernooi.”

Over zijn toekomst wilde Martinez niets meer zeggen. “Alle focus gaat uit naar het toernooi.”

LEES OOK.Eden Hazard wil er tegen Rusland meteen staan: “Ik heb alleen matchritme nodig”

LEES OOK (+).Zes dingen die u moet weten over het oefenkamp van de Rode Duivels voor het EK