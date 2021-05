Europa keurt gebruik van Pfizer/BioNTech goed voor kinderen vanaf 12 jaar

De Europese Commissie heeft maandag officieel de toelating gegeven om het coronavaccin van Pfizer/BioNTech toe te dienen aan kinderen van 12 jaar en ouder. De commissie volgt daarmee het advies van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA).

Het vaccin, dat door tegenslag bij concurrenten steeds belangrijker is geworden voor de Europese Unie, was al goedgekeurd voor mensen vanaf 16 jaar. Het EMA oordeelde vrijdag dat het ook voor jongeren vanaf 12 veilig is.

Het is voor het eerst dat een coronavaccin voor deze leeftijdsgroep mag worden gebruikt. Jongeren worden meestal niet ernstig ziek van het coronavirus. Maar ze ontmoeten vaak veel mensen en kunnen het virus daardoor wel veel doorgeven. Experten pleiten daarom steeds meer voor het inenten van jongeren.

“Lidstaten kunnen er nu voor kiezen om hun inentingscampagne uit te breiden naar jongeren”, meldt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) op Twitter. “Om een einde te maken aan deze crisis, telt elke dosis.”

Duitsland heeft al aangekondigd volgende week te willen beginnen met het prikken van kwetsbare kinderen van twaalf jaar en ouder. De Belgische taskforce liet eerder al verstaan open te staan voor het inenten van kinderen “vanaf september”.