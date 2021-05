Erkenning voor Romelu Lukaku: spits van Inter verkozen tot speler van het jaar in Serie A

Romelu Lukaku mag zich de MVP (Most Valuable Player) van het voorbije seizoen in de Serie A noemen. Dat heeft de organisatie van de hoogste Italiaanse voetbalklasse maandag gemeld. De Rode Duivel had deze jaargang een bijzonder groot aandeel in de titel van Inter.

Lukaku trof dit seizoen 24 keer raak in de Serie A, en moet in de topschutterstand alleen Cristiano Ronaldo voor zich dulden, die met Juventus 29 maal de weg naar doel vond. De 28-jarige aanvaller was ook goed voor tien assists.

Inter doorbrak dit seizoen de heerschappij van Juventus in Italië. De Nerazzurri sloten de competitie bovenaan af met maar liefst twaalf punten meer dan runner-up AC Milan.

De Lega Serie A hield bij de keuze voor Lukaku rekening met cijfers van Stats Perform. Dat is een systeem dat statistische gegevens in kaart brengt, maar ook positionele aspecten van het voetbalspel, zoals bewegingen zonder bal, spelkeuzes en technisch en fysiek rendement.

Er werden ook prijzen per positie uitgedeeld. Gianluigi Donnarumma (AC Milan) kreeg de trofee voor beste doelman. Cristian Romero (Atalanta) werd beste verdediger, Nicolo Barella (Inter) beste middenvelder en Cristiano Ronaldo (Juventus) beste aanvaller.