Belgen telefoneerden vorig jaar 28,15 miljard minuten

In het coronajaar 2020 is in België niet alleen vaker contact gelegd via Zoom of Teams, er is ook massaal op de traditionele manier getelefoneerd. Op de vaste en mobiele netwerken telde telecomwaakhond BIPT 28,15 miljard belminuten, 17,15 procent meer dan in 2019.

Steeds minder gezinnen hebben een vaste telefoonlijn in huis, maar vorig jaar was er toch een opmerkelijke stijging van de belminuten op die lijnen: +14,7 procent tot 6,45 miljard minuten. Dat is een gevolg van veranderde gebruikspatronen tijdens de coronapandemie, zegt de telecomregulator in zijn jaarverslag.

De belminuten van de Belgische mobiele abonnees stegen dan weer met liefst 18 procent tot 21,7 miljard minuten. In de voorgaande twee jaar was er een groei van slechts 3 procent. Het aantal sms-berichten zette de daling verder: -19 procent tot nog 14,5 miljard sms’jes.

Internet werd voor veel mensen nog belangrijker vorig jaar, voor telewerk en entertainment. Dat is te zien aan de groei van het dataverbruik. Op de vaste breedbandnetwerken steeg het verkeer met 52 procent tot 12,3 miljard gigabytes. Het jaar ervoor bedroeg de groei 33 procent.

Het mobiele dataverbruik steeg dan weer langzamer dan in 2019. Er was een stijging van 34 procent tot 433 miljoen gigabytes. In 2019 bedroeg de groei 59 procent. Dat is volgens het BIPT een gevolg van het feit dat meer mensen van thuis werkten en voor het vaste wifi-netwerk kozen.