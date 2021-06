Als je het beter kunt, dan mag je dat nu ook bewijzen: je mag voortaan taken van je gemeente overnemen

Hasselt -

Vind je dat er te veel zwerfvuil rondslingert in je straat? Heb je problemen met hoe de speeltuin in de buurt wordt onderhouden? Denk jij de gemeentelijke sporthal beter te kunnen uitbaten? Wel, dan kan je voortaan je stads- of gemeentebestuur ‘uitdagen’ en de taken overnemen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelde maandag het ‘Right to challenge’ voor in Hasselt, waar lokale verenigingen al jaren het onkruid wieden.