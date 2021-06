Misbruik Kameroense studentenvisa fors gestegen: “Ze mogen komen, maar dan moeten ze wel studeren”

Het aantal Kameroense studenten dat een bevel krijgt om ons land te verlaten, is de afgelopen jaren meer dan verdrievoudigd. In 2020 leverde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 177 keer zo een bevel af. De jaren daarvoor waren dat er telkens maar een vijftigtal. “Studenten mogen hier komen studeren”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, “maar dan moeten ze wel studeren”.

In geval van misbruik kan een dossier geweigerd worden. Bij de behandeling van de aanvragen op de diplomatieke post in Kameroen wordt reeds 56 procent geweigerd. Eenmaal de studenten in België zijn, volgt DVZ de dossiers verder van dichtbij op, zodat er ook na afreis nog kan ingegrepen worden als studenten niet meer voldoen aan de voorwaarden.

Uit de eerste cijfers voor dit jaar blijkt dat de stijging zich doorzet. Daarom startte DVZ in april met een opleiding voor het team van de diplomatieke post in Kameroen en een sensibiliseringsactie in de Belgische onderwijswereld over de mogelijke misbruiken met inschrijvingen door buitenlandse studenten.