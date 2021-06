Om het nieuwe schooljaar op tijd georganiseerd te krijgen, moeten scholen in principe voor de paasvakantie alle nieuwe regels kennen. Deze keer loopt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) volgens coalitiepartner CD&V hopeloos achter. “De coronacrisis is geen excuus.”

“Ik ben al twintig jaar schooldirecteur”, zegt Marc Sabbe, directeur van basisschool De Putse Knipoog in Kapellen. “Het is de eerste keer dat ik voor de zomervakantie aan de leraren moet zeggen: dit is ...