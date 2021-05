Corona-uitbraak in Sint-Michielscollege in Brasschaat: alle leerlingen van secundair moeten thuisblijven

Brasschaat - Alle leerlingen van het secundair onderwijs van het Brasschaatse Sint-Michielscollege volgen vanaf morgen (dinsdag) afstandsonderwijs vanwege een uitbraak van het coronavirus. Deze situatie blijft aangehouden tot bij de start van de examens. De ouders zijn deze namiddag ingelicht.

De laatstejaars zaten al sinds vorige week woensdag thuis. Nu komen daar alle andere leerjaren bij. Clusterbesmettingen deden de school besluiten een testbus te laten komen om personeel en leerlingen breed te testen. Er werd grondig getest en daaruit bleek dat de situatie ernstig is.

De ouders werden allemaal op de hoogte gebracht. Eerst was er nog geen sprake van dat de leerlingen van het eerste tot en met het vijfde ook thuisonderwijs zouden volgen. Maar in de loop van maandag werd besloten het middelbaar gewoon te sluiten.

Aantal besmettingen stijgt in regio

De voorbije dagen is het aantal besmettingen in de gemeente Brasschaat trouwens aanzienlijk gestegen. Er werden 83 nieuwe besmettingen genoteerd. Ook in de buurgemeenten Schoten en Kapellen steeg het aantal besmettingen.

Volgens Brasschaats korpschef Barbara Cloet zijn er geen samenscholingen van jongeren vastgesteld, iets dat mogelijk de besmettingen op school de hoogte in kan jagen: “We patrouilleren extra maar onze mensen hebben niets speciaals gezien. Er is elke dag een extra ploeg op de baan en we hebben zelfs de indruk dat de mensen zich goed aan de regels houden. We kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat jongeren thuis feestjes geven met besmettingen tot gevolg.”

In een mail aan de ouders vraagt het Sint-Michielscollege aan iedereen de maatregelen toch goed na te leven, en zeker in de aanloop naar de examens. “De leerlingen worden vanaf nu volop voorbereid op de examens. De lessen worden gegeven via Teams. Mogelijk worden leerlingen uitgenodigd om onder toezicht in een lokaal op school afstandslessen te volgen. Deze regeling geldt tot aan het begin van de examenreeks”, aldus het bericht.