Jelle en Seppe weten het zeker na wiskundige berekening: Rode Duivels worden Europees Kampioen

Jelle Temmerman (18) en Seppe Raets (17) zitten in hun laatste jaar wetenschappen-wiskunde op het Koninklijk Atheneum in Beveren. Voor het vak wiskunde moeten de studenten aan het einde van het jaar een eindwerk voorleggen. Hun klasgenoten bouwen een drone of een hoge toren, terwijl Jelle en Seppe hun passie voor voetbal volgen en vooruitblikken naar het Europees kampioenschap dat binnenkort start.